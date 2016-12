Hundertwasser-Ausstellung Ludwigsburg Verächter des Rechten Winkels im Barockschloss

Von Ludwig Laibacher 28. Dezember 2016 - 18:05 Uhr

Stephan Hurst (links) und Gregor Wörner vor dem Modell des Plochinger Hundertwasserhauses. Fotos an der Wand zeigen, wie es letztlich umgesetzt wurde.Foto: factum/Weise

Er stellte gern Gewohnheiten auf den Kopf: Am 6. Januar öffnet eine Ausstellung im Ludwigsburger Residenzschloss, die möglichst viele Facetten des Multitalents Friedensreich Hundertwasser zeigen will.

Ludwigsburg - Die einen behaupten, die Häuser bestehen aus Mauern, ich sage, die Häuser bestehen aus Fenstern.“ Wie in seinem Manifest „Die Fensterdiktatur und das Fensterrecht“ stellte Friedensreich Hundertwasser gern die Dinge auf den Kopf – wie in der Architektur, so auch in der Kunst und in Fragen von Ökonomie und Ökologie. Am 6. Januar eröffnet eine Ausstellung im Ludwigsburger Residenzschloss, die möglichst viele Facetten des Multitalents zeigen will. Sie trägt den programmatisch gemeinten Titel „Schönheit ist ein Allheilmittel“.

Ohne erhobenen Zeigefinger

Die Werke eines der größten Verächters des rechten Winkels ausgerechnet in einem Barockschloss, dessen Aura gerade von Symmetrie und Gleichmaß lebt? Der Ausstellungsmacher Gregor Wörner fand diesen Kontrast besonders reizvoll. Schloss und Kunst könnten nur voneinander profitieren, sagt der Schlossverwalter Stephan Hurst. Die erste Idee für diese Ausstellung haben die beiden vor etwa einem Jahr in einem Gespräch entwickelt. „Vor sieben Monaten haben wir dann begonnen, einen Hängeplan für die Attikaräume zu erstellen“, sagt Wörner.

Das Gros der etwa 100 Ausstellungsstücke ist bereits positioniert. Darunter ist ein großes Modell des Hundertwasserhauses in Plochingen (Kreis Esslingen), das der Wiener Künstler selbst bemalt hatte. Welchen Anstrich das Haus dann tatsächlich bekam, und wie sich die Grünelemente, die im Modell nur angedeutet werden, entwickelt haben, kann man anhand eines großformatigen Fotos nebenan sehen.

Ansonsten gehöre es aber zur Philosophie der Ausstellung, nicht allzu pädagogisch zu sein und den Betrachter nicht überdeutlich auf Dinge zu stoßen. „Die Leute sollen selbst entdecken, worauf es ankommt“, sagt der Geschäftsführer des Wörner Verlags, die selbst auch Rechte an Hundertwasser-Werken hält. Verstreute Zitate aus den Schriften finden sich zwischen den Postern, Gemälden und Druckgrafiken ebenso wie von dem Künstler gestaltete Tassen, Sektgläser, Halstücher oder Regenschirme.

Hundertwasser, der Aktivist

In einem Saal sind die Poster nach Art des 19. Jahrhunderts gehängt: dicht an dicht und in mehreren Reihen übereinander. „Das haben wir gemacht, weil diese Stücke aus einer Mappe stammen und in gewisser Weise zusammengehören“, sagt der Initiator der Schau. Viel Raum nehmen hier auch die Plakate des Öko-Aktivisten Hundertwasser ein. „Er hat schon früh auf Umweltgefahren wie den sauren Regen, aber auch den Bau von Kernkraftwerken auf tektonischen Platten hingewiesen“, sagt Wörner, „und die Reaktorkatastrophe von Fukushima hat es bestätigt.“

Der 2000 im Alter von 72 Jahren gestorbene Hundertwasser habe sich stets mehr für sein Publikum als für seine Kritiker interessiert, erklärt Wörner, dessen Vater ein Freund des Künstlers war. „Ihm ging es um die 99 Prozent, die ein Werk einfach anschauen und es auf sich wirken lassen.“ Und darum, den Alltag zu verschönern, wie das Ausstellungsmotto andeutet: „Jeder sollte kreativ werden, dann wird es an jeder Ecke ein kleines Paradies geben.“ Die Ausstellung im Schloss ist eine Premiere. Die Macher haben keine Vorstellung, wie viele Besucher kommen werden.