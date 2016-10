Hunde feiern Halloween Batman und der Papst auf vier Beinen

Run DMC, Batman und der Papst: Am Wochenende haben Dutzende New Yorker ihre verkleideten Hunde bei einer Parade in Kostümen präsentiert.





New York - Dutzende New Yorker haben zum nahenden Gruselfest Halloween ihre verkleideten Hunde bei einer Parade in Kostümen präsentiert. Einige hatten teils über Monate an den kleinen Kostümen gearbeitet. Unter den Charakteren waren unter anderem US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump, die Rockband Kiss, die Rap-Kombo Run DMC, Superhelden wie Batman und Wonder Woman und Figuren der Zeitgeschichte wie der Papst oder der britische König Georg I. Auch als Protagonisten der Harry Potter-Bücher sowie der Serie „Game of Thrones“ hatten die Hundebesitzer ihre Haustiere verkleidet, um sie am Samstag in einem Park im Süden Manhattans Hunderten Schaulustigen zu zeigen.

In diesem Jahr winkten den von einer Jury ausgewählten Gewinnern Preise wie eine Smartwatch, Tickets zu Broadway-Musicals sowie Geschenkgutscheine. Viele verkleideten sich passend zu ihren Hunden, so auch Kathy Lee, die als Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton mit ihrem als Trump verkleideten Yorkshire-Terrier kam. „Ich möchte niemanden verletzen“, sagte Lee der Deutschen Presse-Agentur. „Ich muss beide Parteien repräsentieren, deshalb gehe ich als Hillary.“