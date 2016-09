Hunde-Badetage in der Region Stuttgart Leinen los und ab ins Wasser

Von noa 20. September 2016 - 11:06 Uhr

Badespaß für Hunde: In den nächsten Tagen können sich die Vierbeiner in manchen Freibädern in der Region Stuttgart austoben, bevor die Becken geleert und winterfest gemacht werden. Wir bieten einen Überblick über die bevorstehenden Hunde-Badetage.





30 Bilder ansehen

Stuttgart - Hunde sind in Freibädern allenfalls Zaungäste, doch in den kommenden Tagen sind sie sogar gern gesehene Besucher – denn bevor das Wasser in den Freibädern abgelassen und die Becken winterfest gemacht werden, machen einige Badbetreiber eine Ausnahme und erlauben es, dass Hunde ins kühle Nass springen dürfen. Auch in der Region Stuttgart gibt es solche Hunde-Badetage zum Ende der Freibadsaison.

Mehr zum Thema

So ist das Freibad in Hoheneck (Kreis Ludwigsburg) zwar seit Samstag, 17. September, geschlossen. Für Hunde macht es aber nochmals auf. Die Stadtwerke veranstalten zusammen mit der Initiative „Hundimfreibad.de“ am Samstag, 24. September, von 10 bis 17 Uhr einen Hundebadetag. Hundebesitzer könnten dann ihre Vierbeiner ins Wasser lassen, allerdings ohne Begleitung: Das Wasser ist an dem Tag bereits ungechlort. Der Badespaß kostet 50 Cent pro Pfote.

Noch mehr tierischer Badespaß

Das Freibad in Korb (Rems-Murr-Kreis) lädt sogar an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zum Hunde-Schwimmen ein: Bevor das Freibad schließt, ist traditionell Hundebadetag im Remstal. Am Samstag, 24. September (10 bis 22 Uhr) und Sonntag, 25. September (11 bis 18 Uhr) hat das Bad für die tierischen Schwimmer geöffnet. Auch die Hundebesitzer dürfen mit ins Wasser. Der Eintritt ist frei.

Auch das Freibad in Entringen (Kreis Tübingen) öffnet seine Türen dieses Jahr für die Vierbeiner: Zum ersten Mal wird am Sonntag, 25. September, das Freibad von 11 bis 17 Uhr für Hunde geöffnet sein. Der Eintritt liegt bei 50 Cent pro Fuß und Pfote.

Am vergangenen Sonntag veranstaltete das Familien- und Freizeitbad F3 in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) seinen ersten Hunde-Badetag. Die Bilder vom tierischen Badespaß sehen Sie in unserer Fotostrecke.