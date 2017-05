Humor und Satire Sätze, die kein Stuttgarter sagt

Von red/loj 06. Mai 2017 - 06:00 Uhr

Wir haben sie zusammengetragen: die Fragen und Sätze, mit denen sich Menschen in der Landeshauptstadt als Nicht-Stuttgarter meist unfreiwillig zu erkennen geben. Eine nicht immer ganz ernst gemeinte Sammlung.





Stuttgart - Woran erkennt man in einer Stadt die Insider und Außenseiter? Oder, um in Stuttgart zu bleiben, die Gebürtigen und die Reingschmeckten? Es sind bestimmte Sätze oder Fragen. Wer sich auskennt in Stuttgart, der weiß vieles bereits und muss nicht fragen.

Viele Dinge in der baden-württembergischen Landeshauptstadt gehören zum allgemeinen Erlebnis- und Erfahrungshorizont und wer sagt, dass er zum Beispiel noch nicht auf dem Fernsehturm war, der ist halt entweder noch im Krabbelalter oder kommt nicht aus Stuttgart.

In unserer Bildergalerie haben wir eine ganze Reihe von Sätzen und Fragen gesammelt, die in dieser Form wohl von einem Stuttgarter kaum zu hören sein werden.