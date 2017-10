Hubschraubereinsatz in Remshalden Polizei erwischt Einbrecher

Von wei 16. Oktober 2017 - 15:41 Uhr

Über Remshalden war ein Polizeihubschrauber im Einsatz (Symbolbild). Foto: Airbus Helicopters

Am Sonntagabend sind im Rems-Murr-Kreis drei mutmaßliche Straftäter gefasst worden. Sie sollen in einen Supermarkt eingestiegen sein – der jüngste ist erst 15 Jahre alt.

Remshalden - Mit einer aufwendigen Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, hat die Polizei am Sonntagabend in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) drei junge Männer festgenommen, die eines Einbruchs verdächtigt werden.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Passant gegen 22.30 Uhr beobachtet, wie drei Männer in einen Supermarkt in der Alfred-Klingele-Straße einbrachen. Die Fahndung begann – und hatte Erfolg. Zwei der Tatverdächtigen sind 18, einer erst 15 Jahre alt.

Die Verdächtigen kamen mit einem geklauten Motorroller

Die jungen Männer hatten Alkoholika aus dem Supermarkt gestohlen und diese draußen zum Abtransport bereitgestellt. Bei der Festnahme hatten zwei der Täter einen Motorroller dabei, den sie vermutlich am Tag zuvor aus einer Tiefgarage in Schorndorf geklaut hatten.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat einen Haftbefehl beantragt, die mutmaßlichen Einbrecher sitzen derzeit noch in der Arrestzelle der Polizei. Darüber, ob sie in U-Haft kommen, soll am heutigen Montag ein Haftrichter entscheiden. Da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, bittet die Polizei (0 71 51/7 34 63)um Hinweise.