Hubschrauber über den Fildern Polizei sucht vermisste Frau

Von Christine Bilger 22. November 2016 - 09:02 Uhr

Der Airbus H 145 geht vom Stuttgarter Flughafen aus in die Luft.Foto: dpa

Über Leinfelden-Echterdingen ist am Montagabend ein Hubschrauber gekreist. Ein Mann hatte seine Ehefrau vermisst gemeldet.

Stuttgart - Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag eine 46 Jahre alte Frau wohlbehalten bei Leinfelden-Echterdingen aufgefunden. Ihr Mann hatte sich aus gesundheitlichen Gründen Sorgen gemacht und die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte suchten am Boden und mit der Unterstützung aus der Luft nach der Vermissten. Sie konnten gegen halb eins Entwarnung geben. Gefunden haben sie Beamte am Boden, nicht die Hubschrauberbesatzung. Zusammen mit der Hubschrauberstaffel hatten sie den Bereich zwischen Autobahn und Bundesstraße 27 beim Industriegebiet Leinfelden-Echterdingen abgesucht, weil es Hinweise gab, dass die Frau dort in der Nähe ihres Arbeitsplatzes sein könnte, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen.

Die Vermisstensuche ist eine der wichtigsten Aufgaben der Stuttgarter Polizeihubschrauberstaffel, die am Flughafen untergebracht ist. Zwischen 2500 und 3000 mal starten sie von dort pro Jahr. In einem Drittel der Fälle sind sie nachts unterwegs. Die Polizei hat in diesem Jahr die Hubschrauber ausgetauscht. Der neue Airbus H 145 ist zwar nicht leiser als sein Vorgänger. Jedoch kann er laut der Polizei aufgrund der besseren Kameratechnik an Bord höher fliegen bei Sucheinsätzen oder bei der Beobachtung von Demonstrationen aus der Luft, was die Beeinträchtigung durch Fluglärm mindern soll.