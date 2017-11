HSV gegen VfB Duell der Trainer-Rausschmeißer

Von Gregor Preiß 03. November 2017 - 10:39 Uhr

Der VfB Stuttgart und der Hamburger SV führen das Ranking der häufigsten Trainerentlassungen der vergangenen zehn Jahre mit Abstand an. Wenn es am Samstag (15.30 Uhr) im Volksparkstadion zum direkten Duell kommt, wackelt schon wieder ein Stuhl.





Hamburg/Stuttgart - Am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) kommt es in Hamburg zum Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga. Der Tabellenvierte HSV empfängt den Zweiten VfB Stuttgart – nimmt man die ewige Tabelle der meisten Trainerentlassungen zum Maßstab. Die führt zwar immer noch der FC Schalke 04 an, dafür haben der VfB und der HSV die letzte Zehn-Jahres-Wertung klar für sich entschieden. Welche Trainer die beiden Vereine in dieser Zeit verschlissen haben, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

