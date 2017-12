"House of Cards" bei Netflix So geht es ohne Kevin Spacey weiter

Von (nam/spot) 04. Dezember 2017 - 20:05 Uhr

Kevin Spacey bei einem Auftritt in München im September 2016 Foto: Yannik Bikker/Shutterstock.com

Lange haben die Macher der Kultserie "House of Cards" gebraucht, um nach den Belästigungsvorwürfen gegen Kevin Spacey neue Pläne zu schmieden. Am Montag haben sie endlich verkündet, wie es mit "House of Cards" weitergehen wird.

Es schien nicht viel zu geben, was der Kultserie "House of Cards" etwas anhaben kann. Dann kamen die Problem doch - und zwar aus augenscheinlich heiterem Himmel: Seit den Belästigungsvorwürfen gegen Star Kevin Spacey (58) lag die Produktion der achten Staffel auf Eis. Nun ist klar, es wird bald weitergehen. Dann mit mit einer anderen Hauptfigur. Das haben die Macher von Netflix am Montag offiziell mitgeteilt, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.

Im Fokus der sechsten - und zugleich letzten - Staffel wird demnach Robin Wright (51, "Message in a Bottle") alias Claire Underwood stehen. Schon zuvor hatte Netflix versichert, nicht mehr mit Spacey arbeiten zu wollen. Auch dass Wright fortan die Hauptrolle spielen könnte, war bereits spekuliert worden. Nun gibt es also die Bestätigung. "Wir freuen uns, dass wir den Fans endlich die Auflösung präsentieren können", sagte Netflix-Chef Ted Sarandos am Montag.

Vorwürfe gegen Spacey - auch von "House of Cards"-Mitarbeitern

Eine weitere gute Nachricht für "House of Cards"-Seher: Auch einen konkreten Zeitplan gibt es bereits. Anfang 2018 sollen die Arbeiten wieder aufgenommen werden, acht neue Episoden sind geplant. Vergangene Woche hatte Netflix zunächst verkündet, den Drehstart um zwei Wochen aufzuschieben. Spannend bleibt in jedem Fall, wie die Macher Spacey und seine Figur Frank Underwood schlüssig aus dem Drehbuch herausschreiben wollen.

Bereits Anfang November war bekannt geworden, dass die nächste "House of Cards"-Staffel die letzte sein soll. Hintergrund sind auch die schwerwiegenden Anschuldigungen gegen Serien-Star Spacey. Acht "House of Cards"-Mitarbeiter hatten Spacey in einem CNN-Bericht vorgeworfen, ein "vergiftetes" Arbeitsklima am Set geschaffen zu haben. Sie erzählten anonym von nicht einvernehmlichen Berührungen und derben Sprüchen Spaceys.

Britische Medien berichten zudem, dass die Polizei gegen den Schauspieler ermittle. Es werde ein Fall aus dem Jahr 2008 geprüft, hieß es. Spacey soll damals in London einen Mann sexuell belästigt haben. Die ersten Vorwürfe gegen ihn hatte der "Star Trek: Discovery"-Darsteller Anthony Rapp (46) erhoben. Er erklärte, Spacey habe sich ihm unsittlich genähert - Rapp soll damals gerade einmal 14 Jahre alt gewesen sein. Im Zuge seiner öffentlichen Entschuldigung outete sich Spacey als homosexuell. Er soll sich zwischenzeitlich in Therapie begeben haben.