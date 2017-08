Hospizbewegung im Strohgäu Am Ende zählt das Miteinander

Von Franziska Kleiner 10. August 2017 - 07:00 Uhr

Zwei Repräsentanten von Glemstown: Außenministerin Luise Pfleiderer und Präsident Kevin Yuan Foto: factum/Archiv

Mit einem Schulprojekt haben Ditzinger Gymnasiasten das stationäre Hospiz in Leonberg unterstützt, das auch Kinder und Jugendliche am Lebensende begleitet. In Ditzingen und Korntal-Münchingen suchen ambulante Dienste Mitstreiter.

Ditzingen - Die ambulanten Hospizgruppen von Ditzingen und Korntal-Münchingen eint manches: sie sind einer Idee verpflichtet, leben danach seit rund zwei Jahrzehnten – und suchen Mitstreiter. Sie haben dies in den vergangenen Monaten auf unterschiedliche Weise getan.

Die Ditzinger haben ihr 20-jähriges Bestehen mit einer Festveranstaltung im Bürgersaal des Rathauses gefeiert. Die Korntal-Münchinger wiederum haben eine Broschüre publiziert, in der sie sachlich darüber informieren, wie man den Sterbenden begleiten kann, wie man den nahenden Tod erkennt und was die Tätigkeit für den ehrenamtlichen bedeutet.

Mitstreiter gesucht

Der Verein Füreinander-Miteinander hat die Broschüre ermöglicht. Ein wesentlicher Gedanke dabei sei auch gewesen, „dass wir uns mehr in der Öffentlichkeit präsentieren wollen und müssen“, sagt Luitgard Schlageter-Langsch. Die Einsatzleiterin nimmt wahr, dass die Angehörigen aus Angst und Unsicherheit im Zweifel eher ihrer Angehörigen ins Krankenhaus bringen lassen. Allerdings soll die Broschüre auch neue potenzielle Begleiter ansprechen: „Es wäre schön, wenn eine neue Generation nachkäme“, sagt sie.

Zu den Ditzingern ist unlängst ein neuer Ehrenamtlicher hinzugestoßen. Sie seien zunehmend gefragt, im Schnitt seien es 13 bis 19 Einsätze pro Jahr, sagt Christa Wassermann. Dennoch merken sie ebenso wie die Korntal-Münchinger immer wieder auch Zurückhaltung: Wer will in den intimsten Stunden Fremde ins Haus lassen? Am Lebensende eines Menschen noch eine Beziehung zu ihm wie zu den Angehörigen aufbauen zu können – diesen Wunsch formulieren die Ditzinger wie die Korntal-Münchinger.

Ein anderes Wort öffnet manchmal Türen

Dass das Wort Hospiz abschreckend wirken kann, weiß Sabine Horn, die Geschäftsstellenleiterin der ökumenischen Hospizinitiative im Kreis Ludwigsburg. Den Tod will nicht jeder wahrhaben. Sie verwendet stattdessen ein Wort lateinischen Ursprungs: Herberge. Dies habe schon manche Unterstützung zulassen können. Aber sie sagt auch: „Ich habe Respekt vor jeder Entscheidung.“ Die Konstellation in der Familie sei sehr individuell. Letztlich sei es eine Einzelfallentscheidung. Jede könne ermöglichen, „dass es zu einem guten Ende kommen kann“.

Vergangenes Jahr waren es 760 Einsätze für die Hospizinitiative im Kreis, im Jahr zuvor 115 weniger. Die Ehrenamtlichen begleiteten 117 Sterbende zwischen 19 und 101 Jahren – 19 mehr als im Jahr zuvor. Horn begründet die Steigerung mit zwei Aspekten. Einerseits sei die Generation, die heute in die Situation komme, Mutter oder Vater im letzten Lebensabschnitt zu begleiten, gut informiert. Aber auch manche gesellschaftliche Diskussion fördert offenbar die Bereitschaft, sich mit dem Thema, das im Alltag gerne verdrängt wird, auseinander zu setzen. Horn nennt als Beispiel die Debatte über die Hilfe zum Suizid bei Todkranken. Der Bundestag hat die geschäftsmäßige Hilfe dazu unter Strafe gestellt.