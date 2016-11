Unfall auf der A81 Lastwagen schiebt Auto unter einen Lkw

Von Franziska Kleiner 24. November 2016 - 10:28 Uhr

Ein 51-Jähriger wird bei einem Unfall auf der A 81 bei Ditzingen schwer verletzt, als er von einem Lastwagen unter einen anderen Lastwagen geschoben wird.Foto: dpa

Ein 51-Jähriger ist bei einem Unfall auf der A 81 bei Ditzingen schwer verletzt worden als er von einem Lastwagen unter einen anderen Lastwagen geschoben wurde.

Ditzingen - Ein Lastwagen prallt mit hoher Geschwindigkeit auf einen Audi. Das Fahrzeug wird dadurch unter einen davor stehenden Laster gedrückt. Dieser Horrror-Unfall ist laut Polizei am Mittwochvormittag auf der A 81 bei Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) in Fahrtrichtung Heilbronn passiert. Der Audifahrer wurde schwer verletzt aus seinem Auto geborgen. Wie die Polizei mitteilt, wechselte der 51-jährige Autofahrer gegen 10.35 Uhr an der Anschlussstelle Feuerbach von der Beschleunigungsspur auf die rechte Spur.

Verkehr staute sich

Gleich darauf musste er bremsen, weil sich der Verkehr staute. Ein folgender 32-jähriger Lastwagenfahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Audi auf und drückte das Auto unter einen davor stehenden Lastwagen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen in Richtung Heilbronn gesperrt. Der Verkehr staute sich deshalb auf einer Länge von fünf Kilometern.