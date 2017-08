Home and Garden-Messe Ludwigsburg Sommertrends vor Schlosskulisse

Von Rafael Binkowski 04. August 2017 - 11:55 Uhr

Vom 17. bis 20. August steigt wieder die Home-and-Garden-Messe bei Schloss Monrepos in Ludwigsburg. Hier schon mal schöne Bilder aus den Vorjahren von der Lifestyle-Ausstellung mit royalem Flair.





Ludwigsburg - Mehr als ein Drittel der Aussteller, die ihre Produkte vom 17. bis 20. August im Monrepospark zeigen, damit lockt die Lifestyle-Messe für Heim- und Gartentrends vor der Kulisse des Schlosses Monrepos in Ludwigsburg. Die Messe hat schon eine lange Tradition. Das Seeschlösschen auf der Domäne Monrepos ist der Öffentlichkeit an gewöhnlichen Tagen nicht zugänglich. Für die Home and Garten öffnet es sich, lässt Besucher im Seeschloss - mit Kuppelsaal und Blauen Salon - und in seinem Park in den typisch weißen Pagoden der Ausstellung neue Welten des Genusses, Wohlbefindens, des Abenteuers und der Kreativität entdecken.

Wer seinen Garten hegt und pflegt, kann auch viele saisonale Pflanzen, Rosen, Stauden und Blumenzwiebeln entdecken. Fahrzeuge und Oldtimer im Stil des britischen Herstellers Morgan, Grillkamine aus Edelstahl, neue Geschmacksnuancen bei Whisky und Gin sind dabei, Möbel aus Teak, Floristik und mediterranes Dekor verwandeln den Garten; erlesene Delikatessen, Trüffelfeinkost und französischer Nougat entzücken den Gaumen.

Den Schwarzwald ertasten

Erstmals gibt es einen Aussteller mit Outdoorküchen und Feuerkörben, zudem tritt auch das Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee auf: Die Besucher dürfen den Schwarzwald mit geschlossenen Augen ertasten und riechen. Dazu Vorträge, floristische Präsentationen, Weinverkostungen sowie Musik und den traditionellen Trendwalk– eine Produktschau auf dem Laufsteg. Im Pavillon des Paradies-Gärtchens erleben die jüngsten Gäste tolle Aktionen, während ihre Eltern entspannt durch die Ausstellung flanieren.

Die Home and Garden ist täglich von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, 20. August zwischen 11 und 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben in Begleitung der Eltern freien Eintritt.

Ein Depotservice für Besucher wird angeboten, Parkraum ist in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgeländes vorhanden. Durch die S-Bahn-Anbindung ist der Schlosspark Monrepos für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs gut erreichbar.

Ausführliche Informationen und Impressionen unter: www.homeandgardenevent.de