Holzmaden Richtung Stuttgart Sperrung der A8 aufgehoben – Rätsel um Toten

Von red 22. November 2017 - 06:11 Uhr

Ein Toter auf dem Seitenstreifen hat von Dienstagabend bis 1.30 Uhr am Mittwochmorgen zu einer kompletten Sperrung der A8 bei Holzmaden (Kreis Esslingen) in Richtung Stuttgart geführt. Die Polizei nennt weitere Erkenntnisse über den Tod des Mannes.





Holzmaden - Auf der Autobahn 8 zwischen München und Stuttgart ist ein 43 Jahre alter Mann überfahren und tödlich verletzt worden. Wieso er in Höhe der Gemeinde Holzmaden (Kreis Esslingen) am Dienstagabend auf der Fahrbahn war, blieb zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Polizei ermittelt weiter

Der Mann wurde von einem Auto und einem Lastwagen überfahren. Einer der Fahrer rief die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge kommt der Tote aus der näheren Umgebung. Nach dem Unfall musste die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart bis 1.30 Uhr gesperrt bleiben. Die Polizei ermittelt weiterhin.