Holzgerlingen im Kreis Böblingen Lagerhalle im Industriegebiet in Brand geraten

Von red 27. August 2016 - 12:32 Uhr

Im Kreis Böblingen hat eine Lagerhalle Feuer gefangen. Der Firmeninhaber hatte den Brand selbst entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Anwohner wurden gebeten, die Fenster geschlossen zu halten.





Holzgerlingen - In Holzgerlingen (Kreis Böblingen) ist am Samstag gegen 9.30 Uhr eine Lagerhalle in Brand geraten. Laut Polizei gab es dabei keine Verletzten; die Brandursache ist noch unklar.

Der Firmeninhaber hatte den Brand der Lagerhalle des Betriebes in der Max-Eyth-Straße im Industriegebiet von Holzgerlingen selbst bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und Löschversuche unternommen. Die Flammen griffen auf größere Bereiche der Halle und im Anschluss auch auf das direkt angrenzende Wohnhaus über. Dessen Bewohner konnten jedoch in Sicherheit gebracht werden.

210 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren, darunter auch die Flughafenfeuerwehr Stuttgart, waren mit 32 Fahrzeugen im Großeinsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner der angrenzenden Wohnbereiche in Holzgerlingen über Rundfunkdurchsagen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei hat den Bereich um den Brandort weiträumig abgesperrt.