Hohes Defizit bei Ludwigsburger Kaderschmiede Elite-Sportinternat droht das finanzielle Aus

Von Rafael Binkowski 02. Dezember 2017 - 10:00 Uhr

Nur noch elf Schüler sind derzeit im Vollzeit-Internat Ludwigsburg angemeldet. Foto: factum/Weise

Zahlreiche Basketball-Nationalspieler und eine Tennis-Profispielerin hat das Sportinternat Ludwigsburg hervor gebracht. Doch der Vorzeigeeinrichtung droht vielleicht schon bald das Ende.

Ludwigsburg - Es ist eine landesweite Vorzeigeeinrichtung: Das Sportinternat Ludwigsburg ist eine Kaderschmiede. Fünf Basketball-Bundesligaspieler, die Profi-Tennisspielerin Verena Schmid und Landesmeister im Tanzen hat die 2009 gegründete Einrichtungin der Königin-Olga-Kaserne hervorgebracht. Das Bildungszentrum West mit den Schulen und Sportplätzen bietet optimale Bedingungen.

Doch über dem Projekt schweben dunkle Wolken. Derzeit sind nur noch elf Schüler im Vollzeitinternat angemeldet: sechs Basketballer, drei Tennisspieler, ein Leichtathlet und fünf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in den leerstehenden Räumen wohnen. Weitere 80 Schüler sind sozusagen in „Teilzeit“ im Sportinternat angemeldet und wohnen zu Hause, weil sie aus der Umgebung stammen.

Hohes Defizit, wenige Schüler

Von Anfang an waren die Geldmittel knapp. Der städtische Zuschuss stieg von 30 000 auf 55 000 Euro. „Im vergangenen Jahr musste wieder ein Kredit aufgenommen werden“, berichtete Fachbereitsleiter Raphael Dahler von der Stadtverwaltung im Sozialausschuss. Um weiter überleben zu können, muss die Stadt von 2019 an 75 000 Euro im Jahr aufbringen. Der Elternbeitrag liegt schon bei 700 Euro im Monat. Ein weiteres Problem ist die Konkurrenz durch Sportzentren in der Region. Unter anderem plant die Stadt Bietigheim-Bissingen, ein Sportinternat für Eishockey und Handball.

Was also tun? Zunächst werden die Strukturen verschlankt: Vollzeit- und Teilzeitinstitut werden künftig in einer Gesellschaft zusammen geführt. Raphael Dahler hat einen Vorschlag unterbreitet: Die Stadt soll ihren Zuschuss dauerhaft auf 75 000 Euro erhöhen, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen: Die Geschäftsführung will sponsorengelder von 200 000 Euro auftreiben, außerdem setzt man darauf, dass die landesweiten Sportverbände wie der Landessportverbund, der WLSB und auch die örtlichen Sportvereine mehr Geld zuschießen. „Falls dies nicht gelingt, schlagen wir vor, das Vollzeitinstitut ab 2019 einzustellen“, erklärte Dahler im Ausschuss. Man habe bereits „positive Signale“ von den Landesverbänden erhalten, dass sie ihr finanzielles Engagement erhöhen würden. Bei den Sposorengeldern sei die Prognose allerdings schwierig.

Vereine wollen sich mehr engagieren

Auch der Ludwigsburger Stadtverband für Sport hat Entgegenkommen signalisiert. „Die Vereine und Verbände sowie die Schulen am Bildungszentrum West haben uns bestätigt, dass sie das Sportinternat für unverzichtbar halten“, schreibt der Vorsitzende Matthias Knecht. Sie seien auch bereit, das Internat mit „kleinen, größeren oder großen Summen“ oder ihrem fachlichen Rat zu unterstützen.

Die Sportstadt Ludwigsburg ohne Sportinternat? Das ist nicht nur die die Sportvereine, sondern auch für die engagierten Rektoren im Bildungszentrum West eine erschreckende Vorstellung. Dort tut man viel, um Sportförderung ermöglichen: Vom Sportprofil am Otto-Hahn-Gymnasium bis zur Streckung der Schulzeit, Lernstoff wird auf Wettkampfreisen nachgteschickt. Schon die Osterholz-Grundschule hat einen Bewegungsschwerpunkt. Zudem wird kräftig investiert: eine weitere Sporthalle, ein Bewegungs- und ein Gymnastikraum sowie die Erweiterung des Kraftraums sind für etliche Millionen in den nächsten Jahren geplant.

Die Stadt setzt eine letzte Frist

Auch die Stadträte betrübt über die Perspektive, das Sportinternat abzuwickeln. „Wir sind scho mächtig stolz darauf“, sagte Uschi Traub (CDU). Die Grünen-Fraktionschefin Elfriede Steinwand drückte es so aus: „Schade, dass diese gute Einrichtung baden geht.“ Sie sei weit mehr als Eliteförderung. Doch auch sie sprach sich für eine klare Ansage aus: „Wir müssen einen Schnitt machen." Auch die MHP Riesen könnten sich mehr engagieren. “ Klar ist aber auch, dass sich mehr Vollzeitschüler anmelden müssen, um den Fortbestand zu garantieren. „Es war nicht die Idee, mit so viel Geld nur so wenige Schüler zu fördern“, betonte etwa der SPD-Fraktionsvize Hubertus von Stackelberg, der früher Basketball-Nationalspieler war. Bei einem Jugendhaus streite man um 1500 Euro, da seien 75 000 Euro schon viel Geld im Vergleich.

Es geht also um alles. „Wenn sich nichts ändert, ist es ein totes Kind“, formulierte es drastisch der Freie-Wähler-Sprecher Reinhardt Weiss. Dennoch – so einfach sterben lassen will man das Projekt nicht. Immerhin werden derzeit in Voll- und Teilzeit 44 Kaderathleten in elf Sportarten betreut.