Hoher Schaden in Neckarsulm Auto fängt in Scheune Feuer

Von red/dpa 26. Mai 2017 - 07:59 Uhr

Die Feuerwehr in Neckarsulm musste zu einem Brand ausrücken. (Symbolfoto)Foto: dpa

Ein technischer Defekt hat in Neckarsulm ein Auto in einer Scheune in Brand gesetzt. Das Feuer griff auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Der Schaden beträgt 300.000 Euro.

Neckarsulm - Ein Auto hat in einer Scheune in Neckarsulm (Landkreis Heilbronn) Feuer gefangen und für einen Brand mit 300.000 Euro Schaden gesorgt. Die Flammen griffen am Donnerstagabend auf die Scheune und das angebaute Wohnhaus über, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Mehr zum Thema

Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Einer von ihnen erlitt eine Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Brand war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an dem Auto.