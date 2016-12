Hoher Sachschaden Baustellentoilette in Fürth explodiert

Von red/dpa 18. Dezember 2016 - 13:29 Uhr

In der Fürther Innenstadt gab es eine Explosion.Foto: dpa

Aus bisher noch unbekannten Gründen ist in der Fürther Innenstadt eine baustellentoilette explodiert. Die Toilette befand sich in der Nähe eines Kultur- und Bildungszentrums eines türkischen Kulturvereins.

Fürth - In der Innenstadt von Fürth ist eine Baustellentoilette explodiert. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall in der Nacht zum Sonntag den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge niemand, es entstand aber größerer Sachschaden. In der Nähe des Tatorts befindet sich nach Angaben der Polizei ein Kultur- und Bildungszentrum eines türkischen Kulturvereins. Einen politischen Hintergrund schließen die Ermittler nicht aus. „Wir müssen in alle Richtungen ermitteln“, sagte am Sonntag ein Polizeisprecher.

Mehrere Fensterscheiben waren geborsten, etliche Fahrzeuge wurden beschädigt und eine Bushaltestelle zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 100 000 Euro.

Mehrere Anwohner hatten etwa um 1.15 Uhr die Polizei verständigt. Die Straße wurde für Stunden gesperrt, um die Spuren zu sichern. Die Kripo ging davon aus, dass die Explosion von der völlig zerstörten mobilen Toilette ausging. In die Ermittlungen wurden auch Experten des Landeskriminalamtes in München eingebunden.