Hohenneuffen Kletterer aus Stuttgart stürzt ab

Von red/pol 28. Mai 2017 - 16:53 Uhr

Der Verletzte musste per Hubschrauber transportiert werden (Symbolfoto).Foto: SDMG

Ein Kletterer aus Stuttgart stürzt an der Burgruine Hohenneuffen zehn Meter in die Tiefe und verletzt sich dabei schwer. Der Mann musste per Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Neuffen - Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 52-jähriger Kletterer aus Stuttgart in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Kletterer war am Sonntag gegen 12.15 Uhr in der Nähe des Wanderparkplatzes an der Burgruine Hohenneuffen etwa zehn Meter abgestürzt und verletzte sich hierbei schwer.

Ursächlich dürfte ein Fehler beim Abseilen gewesen sein. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

Der Kletterer war zusammen mit seiner Familie an einem Kletterfelsen unterwegs an welchem sich ausgewiesene Kletterrouten befinden. Er wollte sich von ober abseilen und beachtete hierbei die gebotenen Sicherungsmaßnahmen nicht. Hierdurch kam es zu dem folgenschweren Unfall.

Zur Rettung des Verletzten wurde neben dem Rettungsdienst auch die Bergwacht eingesetzt.