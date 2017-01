Hohenacker im Rems-Murr-Kreis Seniorin von Kleintransporter erfasst

Von dja 31. Januar 2017 - 18:06 Uhr

Eine 77-Jährige versucht die Straße zu überqueren und wird dabei von einem Kleintransporterfahrer übersehen. Sie wird unter dem Wagen eingeklemmt.





Waiblingen - Nach einem schweren Verkehrsunfall musste eine 77-Jährige mit einem Rettungshubschraubver in eine Spezialklinik geflogen werden. Wie die Polizei meldet, wollte am Dienstagnachmittag in der Hofstetter Straße in Hohenacker (Rems-Murr-Kreis) eine Fußgängerin gegen 13.35 Uhr die dortige Straße hinter einem Lieferwagen zu überqueren.

Die Frau wird unter dem Auto eingeklemmt

Als sie auf die Straße lief, fuhr gleichzeitig der 49-jährige Fahrer eines Paketfahrzeugs rückwärts. Die Fußgängerin wurde dabei vom Auto erfasst, zu Boden geworfen und unter dem Auto eingeklemmt.

Dabei erlitt sie schwerste Verletzungen. Nach den Bergungsmaßnahmen wurde vom Notarzt ein Rettungshubschrauber angefordert, der die Frau in eine Spezialklinik brachte. Die Ermittlungen dauern an.