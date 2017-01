Hochzeits-Hip-Hop aus Weinstadt Der Rapper aus dem Millionen-Klick-Video

Von Phillip Weingand 19. Januar 2017 - 15:20 Uhr

Trotz typischer Rapperpose: Deniz Akkaya zeigt Mut zum Gefühl.Foto: Martin Stollberg

Deniz Akkaya aus dem Rems-Murr-Kreis hat mit einem Rap auf der Hochzeit seiner Schwester einen Volltreffer gelandet. Der 20-Jährige verrät, was die plötzliche Bekanntheit mit seinem Leben macht:

Weinstadt - Die Basecap auf dem Kopf, den Kapuzenpulli über den breiten Schultern, große Löcher in den Jeans: Man könnte Deniz Akkaya für einen Gangster-Rapper halten. Der Song, den er für einen Livestream auf der Facebook-Seite unserer Zeitung auswählt, überrascht daher: „Das Lied ist für meinen Hund“, erklärt Akkaya und legt los, rappt von der großen Liebe zu Layla, die ein paar Meter weiter im Körbchen vor sich hin döst.

Der 20-Jährige aus Weinstadt-Endersbach setzt in seinen Songs auf Gefühle statt auf Gangster-Getue – und trifft damit voll den Nerv seines Publikums. Im vergangenen November trat er auf der Hochzeit seiner älteren Schwester Yasemin auf, ein Video des Auftritts lud er auf der Videoplattform Youtube hoch. Der Clip verbreitete sich über soziale Netzwerke und wurde zum viralen Hit: Fast sechs Millionen Menschen sahen und hörten den – eigentlich ziemlich persönlichen – Rap des jungen Mannes an.

„Meine Prinzessin, große Schwester, Fleisch und Blut“, singt er an seine Schwester gerichtet, „Respekt vor dir, du bist mein Schwager, ein super Mann“, in Richtung des stolzen Bräutigams. Sein Rap erzählt von der Zuneigung zu seiner Familie, aber auch von schweren Zeiten wie einem gemeinsamen Verkehrsunfall.

Selbst einen gestandenen Sicherheitsmann rührt der Hochzeits-Rap zu Tränen

Nicht nur das Brautpaar im Video rührte diese Liebeserklärung zu Tränen: Vor allem weibliche Nutzer kommentierten das Video im Netz zu Tausenden. Doch selbst Deniz Akkayas Vater Can, ein gestandener Mann, der einmal in der Sicherheitsbranche tätig war, verrät: „Ich habe das Video bestimmt hundert Mal angesehen und muss immer noch heulen.“

So ein selbst geschriebener Rap steigert aber natürlich die Erwartungen an künftige Bräutigame: Viele Nutzerinnen schreiben, dass sie auch mit einem Song überrascht werden wollen, wenn sie unter die Haube kommen. Für Männer, die sich mit Rhymes, Beats und dem Flow wenig auskennen, gibt es aber Hoffnung: „Nachdem das Video so erfolgreich war, haben mich viele Leute angeschrieben. Ich kannte die gar nicht, sie kamen aus Hamburg oder Konstanz“, erzählt Deniz Akkaya.