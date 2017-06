Hitzewelle in Stuttgart und der Region Heißeste Juni-Nacht aller Zeiten

Von Dominika Jaschek 23. Juni 2017 - 10:48 Uhr

Wenn Sie in der vergangenen Nacht kaum geschlafen haben, waren Sie mit Sicherheit nicht allein: Die Stadt hat einen neuen Hitzerekord für eine Juni-Nacht aufgestellt. Am Wochenende wird es zumindest ein bisschen weniger heiß.





Stuttgart - Es war eine heiße Nacht in Stuttgart und der Region: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen auf Nachfrage mitteilt, hat Stuttgart einen neuen Temperaturrekord geknackt. „Vergangene Nacht war die heißeste Juni-Nacht seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“, sagt ein Wetterexperte vom Deutschen Wetterdienst. Die offizielle Temperatur hat 24,1 Grad Celsius betragen.

Eine Abkühlung ist zwar in Sicht, allerdings noch in weiter Ferne. Für den heutigen Freitag erwartet der DWD Temperaturen von bis zu 31 Grad. Gute Nachrichten hat der Meteorologe für all diejenigen, die den verpassten Schlaf der vergangenen Nacht nachholen möchten: „In der Nacht zu Samstag werden es höchstens nur noch 17 Grad.“

Die Nacht kann somit zum Durchlüften genutzt werden, denn auch am Samstag wird es wieder heiß. Der DWD rechnet wieder mit 31 Grad, die Tiefsttemperatur wird auch in der Nacht zu Sonntag wieder bei 17 Grad liegen.

Wetterlage ändert sich nächste Woche

Praktisch, wer sich an diese Wetterlage gewöhnt hat, denn auch am Sonntag wird sich daran nichts ändern. Die Temperaturen bleiben ähnlich, Gewitter und Schauer sucht man am Wochenende in Stuttgart und der Region vergeblich. „Es können am Wochenende einige Wolkenfelder durchziehen, es bleibt allerdings weitgehend heiter“, so der Wetterexperte.

Den Montag bezeichnet der Meteorologe als „noch ganz in Ordnung“: Es bleibt trocken und die Temperaturen klettern nochmal auf bis zu 29 Grad. In der Nacht zu Dienstag kommt dann wahrscheinlich die Abkühlung, so der Meteorologe: „Wir rechnen dann mit einem Wechsel der Großwetterlage mit milderen Temperaturen und deutlich mehr Niederschlag.“