Hitzewelle in Stuttgart und der Region Abkühlung (noch) nicht in Sicht

Von Dominika Jaschek 21. Juni 2017 - 12:29 Uhr

Das Thermometer soll laut DWD am Donnerstag auf mindestens 35 Grad klettern (Symbolbild). Foto: dpa

Es ist heiß in Stuttgart und der Region. Wer sich nach einer Abkühlung sehnt, muss noch warten. Der Deutsche Wetterdienst rechnet für Donnerstag zunächst mit dem Höhepunkt der Hitzewelle.

Stuttgart - Die einen lieben ihn, die anderen haben jetzt schon genug: Der Sommer 2017 gibt bereits im Juni alles. Auch am Mittwoch wird das Thermometer laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Stuttgart über 30 Grad Celsius klettern, für den Donnerstag rechnen die Meteorologen sogar mit Temperaturen von bis zu 35 Grad in der Stadt. „Der Donnerstag wird sehr sonnig und sehr heiß“, fasst es der Experte vom DWD zusammen. Er rechnet damit, dass es der wohl heißeste Tag der momentanen Hitzeperiode werden könnte.

Die Nacht zu Donnerstag wird eine Tropennacht

Auch für die kommende Nacht gibt es keine Entwarnung, im Gegenteil: Laut dem DWD ist mit einer Tropennacht zu rechnen. Die Temperaturen werden also nicht unter 20 Grad fallen. „Guter Schlaf wird für viele also wieder die Ausnahme sein“, resümiert der Meteorologe.

Während ein Unwetter am Donnerstag über Deutschland hinweg ziehen wird, bleiben Stuttgart und die Region weitestgehend verschont. „Baden-Württemberg liegt weiterhin im heißen Luftmassenbereich“, erklärt der Wetterexperte. Zwar würde die Chance auf ein Gewitter etwas steigen und es müsse örtlich mit Gewittern gerechnet werden, aber eben nur vereinzelt. Für den Rest Deutschlands rechnet der DWD mit teils unwetterartigen Gewittern.

Wochenende bleibt heiß und trocken

Am Wochenende wird es ersten Prognosen nach heiß und trocken bleiben. „Es kühlt nur ein wenig ab“, sagt der Meteorologe und gibt für den Samstag und Sonntag Temperaturen von bis zu 29 Grad an. Auch die nächste Woche startet trocken und heiß. Die Wahrscheinlichkeit von Gewittern und einer Abkühlung steigt dann allerdings.