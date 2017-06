Hitze in Stuttgart-Zuffenhausen Meterhohe Wasserfontäne sorgt für unerwartete Erfrischung

Von dja/cl 23. Juni 2017 - 12:40 Uhr

Diese Wasserfontäne war in Zuffenhausen zu sehen. Foto: Screenshot facebook.com/0711zuffenhausen

Eine feuchte Erfrischung mitten in der Hitzewelle erlebten die Bewohner von Zuffenhausen am Freitagvormittag: Eine Fontäne setzte die Bottwarstraße kurzzeitig unter Wasser. Wir haben das Video.

Stuttgart-Zuffenhausen - Eine meterhohe Wasserfontäne hat in Zuffenhausen für eine Erfrischung in der Hitzewelle gesorgt. Das Wasserschauspiel ereignete sich am Freitagmorgen gegen 10 Uhr an der Bottwarstraße.

Laut Netze-BW-Sprecher Hans-Jörg Groscurth hatte jemand neben dem Bezirksrathaus ein Standrohr aufgestellt, um an der Straße Wasser zu entnehmen. „Da ist nichts Ungewöhnliches, das machen zum Beispiel Mitarbeiter des Gartenamtes zum Bewässern der Beete oder auch Privatpersonen nach Absprache, wenn sie Wasser für Feste benötigen“, erklärt Groscurth.

Laut Polizei hat eine 79 Jahre alte BMW-Fahrerin den Hydranten umgefahren und dadurch die Wasserfontäne ausgelöst. Die 79-Jährige bog gegen 9.45 Uhr aus einer Grundstückszufahrt nach rechts in die Bottwarstraße ab und übersah hierbei offenbar einen Hydranten, der zum Gießen der Blumenrabatten auf der Straße montiert war.

Die herausschießende Wasserfontäne war mehrere Meter hoch, der Entstördienst der Netze BW wurde kurz nach 10 Uhr alarmiert und hatte gut eine halbe Stunde später den Hydrant abgestellt. Durch den Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von zirka 2000 Euro.