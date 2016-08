Hitze in Stuttgart Ist das Wetter rekordverdächtig?

Von red/dpa 27. August 2016 - 13:33 Uhr

Blauer Himmel und Sonne satt – reicht das für einen Rekord in der Landeshauptstadt?Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der bisherige absolute Hitzerekord für Stuttgart wurde am 23. August 2011 gemessen. In diesen Tagen stellt sich wohl die Frage, ob der Spitzenwert geknackt werden kann.

Stuttgart - Trotz großer Hitze in Baden-Württemberg erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) keine rekordverdächtigen Temperaturen für den Südwesten. Der bisherige absolute Hitzerekord für Stuttgart liegt bei 35,4 Grad und datiert vom 23. August 2011. „Diese Marke ist ein dickes Brett und werden wir wohl kaum erreichen“, sagte ein DWD-Sprecher am Samstag in Stuttgart. 33 bis 34 Grad seien in der Landeshauptstadt aber möglich. Damit könnte der Tag immerhin der heißeste dieses Sommers werden. Bisher war der 20. Juli mit 33,9 Grad der wärmste Tag in Stuttgart. Landesweit ist Mannheim mit 35,8 Grad der diesjährige Spitzenreiter.

Mehr zum Thema

Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz erwartet zudem, dass der Ozon-Schwellenwert von 180 Mikrogramm Ozon je Kubikmeter Luft gebietsweise überschritten wird. Nach einer kurzen Wetterabkühlung zu Wochenbeginn soll es der Prognose nach auch zum meteorologischen Herbstbeginn am 1. September wieder heiß werden.