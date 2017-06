Hitze in Stuttgart Das sind die schönsten Wasserspiele im Kessel

Von Anna Sendler 21. Juni 2017 - 13:13 Uhr

Das Wetter treibt den Stuttgartern den Schweiß auf die Stirn. Bei der stehenden Hitze im Kessel hilft nur eins: Abkühlung. Wir haben die schönsten Wasserspiele Stuttgarts für Sie zusammengestellt.





Stuttgart - Der Kessel ächzt unter der Hitze: Zum kalendarischen Sommeranfang am Mittwoch erreicht das Thermometer Höchsttemperaturen von bis zu 33 Grad. Auch die kommenden Tage sollte ein kühler Kopf bewahrt werden, denn die Hitze hält an. Wer sich Erfrischung verschaffen will, kann dies im Freibad tun. Für Naturfreunde bieten die zahlreichen Badeseen in der Region die Möglichkeit sich abzukühlen.

Wasseroasen in der Stadt

Wer sich dem derzeitigen Ansturm auf die Stuttgarter Freibäder entziehen möchte, kann alternativ die vielen kleinen Wasseroasen der Stadt aufsuchen.

Wir haben die erfrischendsten für Sie zusammengesucht. Entdecken Sie diese in unserer Bildergalerie!