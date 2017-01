Historische Bilder aus Stuttgart Die Anfänge des Treffpunkts Rotebühlplatz

Von red/noa 18. Januar 2017 - 06:00 Uhr

Seinen 25. Geburtstag feiert der Treffpunkt Rotebühlplatz dieser Tage. Wir haben in unserem Archiv gekramt und blicken mit historischen Fotos auf die Anfänge des Stuttgarter Kultur- und Bildungshauses zurück.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - 25 Jahre alt wird der Treffpunkt Rotebühlplatz in diesem Jahr – vor exakt einem Viertel Jahrhundert also, genauer gesagt am 17. Januar 1992, wurde das Stuttgarter Kultur- und Bildungshaus nach fast vierjähriger Bauzeit eröffnet. Damals als „Protzbau“, „Kulturschiff“ und „Hochsicherheitstrakt à la Stammheim“ von manchen Kritikern bezeichnet, gilt das Haus heute als das Zentrum für Bildungshungrige in der Landeshauptstadt.

Mehr zum Thema

In insgesamt 374 Räumen bieten sechs Einrichtungen wie die Volkshochschule Stuttgart oder die Stuttgarter Musikschule ihre Kurse an und sorgen dafür, dass jeden Tag 3000 Besucher den Weg in das von Architekt Horst Haag entworfene Haus finden – Bildungshungrige, Tanzfans, Kreative, Gesundheitsinteressierte, kleine und große Musikanten.

Wir haben in unserem Archiv gekramt und blicken zurück auf die Anfänge des Treffpunkts Rotebühlplatz: In unserer Fotostrecke haben wir historische Bilder aus den späten 1980ern und frühen 1990ern für Sie zusammengetragen.