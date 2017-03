Hirschlanden Radfahrer über zwei Autos geschleudert

Von ps 30. März 2017 - 17:39 Uhr

Der Unfallverursacher wurde von der tief stehenden Sonne geblendet.Foto: dpa

In Hirschlanden übersieht ein Autofahrer beim Abbiegen einen Radfahrer, der über zwei Autos geschleudert und verletzt wird.

Ditzingen-Hirschlanden - Am Mittwoch hat sich in der Heimerdinger Straße in Hirschlanden (Kreis Ludwigsburg) ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Radfahrer verletzt hat und ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro entstanden ist.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 66 Jahre alter Fahrer gegen 18.45 Uhr auf der Heimerdinger Straße und bog links ab in die Rosentalstraße. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne einen in Richtung Stadtmitte fahrenden 31 Jahre alten Radfahrer.

Der Radler wurde erfasst und über die Motorhaube des BMW, sowie über einen VW geschleudert, der im Kreuzungsbereich der Rosentalstraße stand. Der 31-Jährige kam schließlich rechts neben dem VW auf der Straße auf. Er wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.