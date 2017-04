Hilfsbereitschaft in Ludwigsburg Bürger helfen verprügeltem Obdachlosen

Von Claudia Bell 17. April 2017 - 14:07 Uhr

Der obdachlose Gitarrenspieler ist regelmäßig in der Arsenalstraße anzutreffen. Manchmal setzt sich ein Kumpel zu ihm.Foto: Dambacher-Schopf

Er saß einfach nur da. Doch plötzlich griffen ihn zwei Männer an, verletzten ihn und zertrümmerten auch seine Gitarre. In der Folge bekommt der Obdachlose unerwartete Hilfe.

Ludwigsburg - Es war kein schöner Abend für den 63 Jahre alten Dimitri S. (Name geändert). Wie so oft saß der Obdachlose mit seinem Kumpel vor der Volksbank in der Ludwigsburger Arsenalstraße und ließ den Tag ausklingen. Plötzlich griffen ihn zwei unbekannte Täter an, schlugen auf ihn ein und verletzten ihn dabei leicht. Dann flüchteten die beiden Männer in Richtung Bahnhof. Bis heute hat die Polizei keine Hinweise darauf, wer sie sind.

Mehr zum Thema

Die Täter zertrümmern auch seine Gitarre

Dass Dimitri S. verletzt wurde, ist das eine. Dass die Schläger auch seine heiß geliebte Gitarre zertrümmerten, hat ihn nicht weniger getroffen. Denn mit dieser Gitarre spielt der gebürtige Tscheche tagein, tagaus Straßenmusik – meist vor der Volksbank – und verdient sich so ein paar Groschen dazu. Nach dem Vorfall war damit zunächst Schluss.

Doch die in der Zeitung veröffentlichte Polizeimeldung über die Tat ließ die Bürger nicht kalt. „Über uns ist eine Welle der Hilfsbereitschaft gerollt, das war unglaublich“, erzählt Agnes Laib von der Ludwigsburger Wohnungslosenhilfe. Viele hätten ihre Hilfe angeboten, wollten Geld spenden und damit den Kauf einer neuen oder gebrauchten Gitarre ermöglichen. „Viele haben auch angerufen, einfach um sich zu erkundigen, wie es dem Mann nun geht“, sagt Agnes Laib. Eine Leserin aus Ingersheim, die ihren Namen aber nicht veröffentlicht haben möchte, spendete spontan 100 Euro für den Tschechen. „Ich habe das in der Zeitung gelesen und mich unglaublich über den Vorfall aufgeregt“, erzählt sie. Immer seien es die Schwächsten der Gesellschaft, die angegriffen würden – und dann zerstöre man auch noch seine Gitarre. „Ausgerechnet das Instrument, mit dem er sich etwas dazu verdienen kann“, entrüstet sich die Dame. Also habe sie nicht lange gezögert und die Summe gespendet.

Eine Leserin spendet 100 Euro

Eigentlich sei es ihr wichtig gewesen, dass das Geld für eine Gitarre verwendet wird. Inzwischen hat allerdings ein unbekannter Spender dem Obdachlosen eine Gitarre vorbeigebracht. „Die 100 Euro werden daher bei uns verwaltet und hier für ihn aufbewahrt, er kommt regelmäßig mit einem Freund zu uns in die Wohnungslosenhilfe und hat dadurch ein warmes Mittagessen“, berichtet Agnes Laib.

Die Spenderin freut sich, dass ihre Hilfe bei dem Mann direkt ankommt. „Wenn man selbst eine warme Wohnung hat, muss man auch etwas für die Armen tun – und wenn er nun regelmäßig eine ordentliche Mahlzeit bekommt, freue ich mich sehr. Da sollte sich jeder viel öfter an die eigene Nase packen“, findet sie.

Der neuen Gitarre fehlt die H-Saite

Dimitri S. selbst kann sein Glück kaum fassen. „Schau mal, hier, das ist eine echte Harley Benton“, schwärmt er und hält das glänzende Instrument in die Höhe. Einziger Wermutstropfen: Seit einigen Tagen fehlt der Gitarre die H-Saite, so dass er nicht mehr richtig spielen kann. Er hofft daher nun, dass ihm jemand solch eine neue Saite besorgt. An den unschönen Prügel-Vorfall selbst mag er sich nur ungern erinnern. Dimitri S. weiß aber eines: „Ganz, ganz toll finde ich das, wie mir die Menschen hier geholfen haben“, sagt er – und wischt sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel.