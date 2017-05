Hilfe für VfB-Anfänger „Am VfB könnte sich der HSV mal ein Beispiel nehmen“

Von red 20. Mai 2017 - 08:00 Uhr

Sie haben eigentlich keine Ahnung vom VfB Stuttgart, wollen aber trotzdem mitreden? Mit unseren Tipps für VfB-Anfänger ist das kein Problem mehr: Wir haben die wichtigsten Floskeln rund um den Aufstieg der Roten zusammengestellt.





Stuttgart - Es gibt in Stuttgart dieser Tage kaum ein anderes Gesprächsthema als den VfB. Da der Aufstieg bereits vor der letzten Begegnung gegen die Würzburger Kickers am Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) so gut wie sicher feststeht, findet sich ein jeder in der Stadt in einer weiß-roten Euphoriewelle wieder.

Doch was, wenn man mit dem VfB sonst so gar nichts am Hut hat, aber beim Public Viewing am Sonntag und am Montag im Büro trotzdem mitreden möchte? Mit unseren Tipps für VfB-Anfänger ist das gar kein Problem: Wir haben für alle Typen von (Nicht-)Fußballfans die jeweils passenden Sprüche, Weisheiten und Floskeln zusammengestellt. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie!

