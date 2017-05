Highlandgames in Asperg Keltische Spiele im Bürgergarten

Von pho 19. Mai 2017 - 17:04 Uhr

Haben sich in Asperg bislang nicht angekündigt: die „Highlander“-Darsteller Sean Connery und Christopher Lambert.Foto: dpa

Es kann nur einen geben: an diesem Sonntag können sich in Asperg Kinder und Jugendliche in Disziplinen wie Baumstammwurf und Steinstoßen messen.

Asperg - An diesem Sonntag geht es am Fuße des Hohenasperg keltisch zu: Zum zehnten Mal finden die Highlandgamesfür Kinder, Jugendliche und Familien in Asperg statt. Los geht’s um 11.45 Uhr, wenn die Spielstraße für Kinder im Bürgergarten eröffnet wird. Um 13.30 Uhr ist eine Schwertkampfschau von den Badener Schwertspielern aus Karlsruhe zu sehen. Die eigentlichen Highlandgames – Baumstammwerfen, Farmers Walk, Steinstoßen und Zielwurf – starten um 14 Uhr mit einer kleinen Musikeinlage der Heidelberg and District Pipes and Drums. Die Siegerehrung aller drei Altersklassen findet um 17.30 Uhr statt.