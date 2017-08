Heute-Show im ZDF Oliver Welke bekommt zehn Minuten mehr

Von red/dpa 02. August 2017 - 09:00 Uhr

Oliver Welke, Moderator der Heute-Show. Foto: dpa

Die Heute-Show kommt mit einer längeren Ausgabe aus Sommerpause zurück – und Jan Böhmermann hat eine Woche länger Ferien.

Mainz - Oliver Welke geht mit der Heute-Show am Freitag, 8. September, wieder auf Sendung. Zum Auftakt hat der Moderator (51) der ZDF-Satire-Show etwas mehr Zeit als üblich: Los geht es bereits um 22.15 Uhr, Welke und sein Team dürfen sich 40 Minuten lang durch Weltgeschehen und Bundespolitik kalauern. Ab der Woche darauf sind es dem ZDF zufolge dann wieder die gewohnten rund 30 Minuten ab 22.30 Uhr.

Mehr zum Thema

Jan Böhmermann (36) hat noch eine Woche länger frei: Der Satiriker und Grimme-Preisträger kehrt mit seinem „Neo Magazin Royale“ am Donnerstag, 14. September, zurück. Wie bisher ist die Satiresendung zunächst ab 20.15 Uhr in der ZDF-Mediathek zu sehen, ab 22.15 Uhr dann auf ZDFneo und freitags zu später Stunde im ZDF-Hauptprogramm. Unverändert mit dabei sind William Cohn und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Beide Sendungen sind dem ZDF zufolge auch in der Woche vor der Bundestagswahl am 24. September zu sehen.