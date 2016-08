Hessen Mann zündet Ehefrau in Flüchtlingsunterkunft an

Von red/AFP 01. September 2016 - 11:29 Uhr

Ein Mann hat am Donnerstagmorgen in einer Flüchtlingsunterkunft im hessischen Rüdesheim absichtlich seine Frau angezündet und schwer verletzt. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein Mann hat am Donnerstagmorgen in einer Flüchtlingsunterkunft im hessischen Rüdesheim absichtlich seine Frau angezündet und schwer verletzt. Der Mann kam dabei ums Leben.

Wiesbaden - Der 45-Jährige zündete seine Frau in einer Flüchtlingsunterkunft in Rüdesheim (Hessen) an und sei selbst bei dem Brand ums Leben gekommen, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Die Flammen griffen demnach außerdem auf das Gebäude über. Zwei weitere Menschen seien ebenfalls verletzt worden. Der Täter war den Angaben der Beamten zufolge in der Vergangenheit bereits „polizeilich in Erscheinung getreten“. Seine Ehefrau lebte getrennt von ihm.

Polizei bittet um Zeugen

Brandermittler und weitere Spezialisten der Polizei nahmen die Ermittlungen zu den genauen Abläufen und Hintergründen der Beziehungstat auf. Die Beamten baten zudem Zeugen, etwaige Beobachtungen zu melden.