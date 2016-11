Herzogin Kate trifft “Bob, den Streuner“ Royale Streicheleinheiten bei Filmpremiere

Von Bettina Breuer 04. November 2016 - 15:17 Uhr

Sonderlich beeindruckt hat sich der Hauptsarsteller des Film „Bob, der Streuner“ über den hohen Besuch auf der Premiere seines Films nicht gezeigt. Gnädig ließ sich der Kater in London von Herzogin Kate den Hals kraulen.





Stuttgart/London - Es ist eine Geschichte, wie sie nur das Leben schreiben kann: Eine herrenlose rote Tigerkatze sucht sich ausgerechnet den mittellosen Straßenmusiker James Bowen als Gefährten aus und ändert damit sein Leben von Grund auf. Bowen übernimmt Verantwortung für den Kater, den er Bob tauft und der ihm fortan nicht mehr von der Seite weicht. Gemeinsam ziehen sie durch Londons Straßen, der Kater trägt einen Schal, sitz im Gitarrenkoffer und gibt „High Five“.

Mehr zum Thema

Herzogin Kate oder Kater Bob: Wer ist hier der Star?

Einheimischen wie Touristen gefällt das Gespann, die Presse wird aufmerksam. James und Bob werden in Talkshows eingeladen. Schließlich schreibt der Musiker ein Buch über sein Leben mit Bob. Es wird zum Bestseller. Er selbst ist längst weg von der Straße. Der Stoff, den sich kein Drehbuchautor hätte besser ausdenken können, wird von James-Bond-Regisseur Roger Spottiswoode („James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie“) mit dem gewissen britischen Humor verfilmt.

Am Donnerstagabend feierte „Bob, der Streuner“ in London unter royaler Teilnahme Premiere. Anwesend waren neben den Darstellern Luke Treadaway, Joanne Froggatt, Ruta Gedmintas und Anthony Head, auch James Bowen und natürlich Kater Bob. Der zeigte sich von der ebenfalls anwesenden Herzogin Kate wenig beeindruckt. Die Premiere unterstützte die Suchthilfe-Organisation „Action on Addiction“, deren Schirmherrin die Herzogin ist.

Ein Kater als Lebensretter

Mit respektvollem Abstand posierte Kate im hochgeschlitzen elfenbeinfarbenen Kleid, das beim Gang über den roten Teppich viel vom royalen Bein der 34-Jährigen freigab, neben dem roten Tiger und kraulte der Katze für einen Augenblick den Hals. Bob schien sich derweil mehr für die Blitzlichter der Fotografen zu interessieren und ließ das Procedere ganz entspannt über sich ergehen. Immer an seiner Seite: James Bowen, dessen Leben er von Grund auf verändert hat.