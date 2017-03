Herzerwärmender Abschiedsbrief an ihren Ehemann Die große Liebe der Amy Krouse Rosenthal

Von Markus Brauer 14. März 2017 - 12:48 Uhr

Amy Krouse Rosenthal ist mit 51 Jahren gestorben.Foto: AP

Mit ihrem letzten Liebesbrief an ihren Mann hat Amy Krouse Rosenthal unzählige Menschen auf der ganzen Welt zu Tränen gerührt. Jetzt ist die US-Bestsellerautorin mit 51 Jahren ihrem Krebsleiden erlegen.

Chicago/Stuttgart - Amy Krouse Rosenthal ist tot. Die amerikanische Bestsellerautorin, Kinderbuchschreiberin und Filmemacherin ist im Alter von 51 an Krebs gestorben, wie ihre langjährige Agentin Amy Rennert bestätigte. Sie hinterlässt drei Kinder und ihren Ehemann Jason (52).

„Amy Krouse Rosenthal, Children’s Author and Filmaker, Dies at 51“ titelt die „New York Times“ ihren Nachruf vom 14. März.

Sie wusste, dass sie bald sterben würde

Zehn Tage vor ihrem Tod in Chicago hat sie sich in einer herzergreifenden Liebeserklärung von Jason für immer verabschiedet. Ihrem allerletzten Brief war eine Kontaktanzeige eingeschlossen.

The New York Times | Amy Krouse Rosenthal, who wrote this heartbreaking essay... https://t.co/POwk4MPuvx pic.twitter.com/nL3opXlghR — New York Trending (@newyorkolizer) 13. März 2017

2015: Eierstockkrebs

2015 wurde bei ihr Eierstockkrebs diagnostiziert. Ihre ehemalige Agentin Amy Rennert erklärte: Amy sei „die am meisten lebensbejahende Person und die liebenswürdige Person“ gewesen, die sie je kennengelernt hat. Und der Autor John Green schrieb: „Sie war eine brillante Schriftstellerin und eine noch bessere Freundin.“

Die „New York Times“ veröffentlichte den Brief „You may want to marry my husband“ – „Sie werden meinen Mann heiraten wollen“ am 3. März auf ihrem Onlineportal.

Husband Speaks Out on Amy Krouse Rosenthal's Heartbreaking 'New York Times' Essay https://t.co/XjyNnaDXN1 — Lance J Konover (@Helixtwice) 9. März 2017

26 Jahre verheiratet

„Wenn du auf der Suche nach einem verträumten Reisebegleiter bist, ist Jason dein Mann . . . Das ist ein Mann, der mich jeden Sonntagmorgen überrascht, indem er ein Smiley-Gesicht aus Gegenständen macht“, schrieb Amy Krouse Rosenthal. „Ich war nie auf Tinder, Bumble oder Harmony, aber ich werde hier ein umfassendes Profil für Jason erstellen. Es beruht auf meiner Erfahrung, mit ihm im selben Haus zusammenzuleben – ungefähr 9490 Tage.“ Amy und Jason waren 26 Jahre verheiratet.