Herrenlose Tasche Polizei räumt Einkaufszentrum in Karlsruhe

Von red/dpa/lsw 04. April 2017 - 11:33 Uhr

Die Polizei hat eine Einkaufszentrum in Karlsruhe geräumt, nachdem ein Gepäckstück gefunden wurde.Foto: dpa, Symbolbild

Die Polizei hat ein Einkaufszentrum in der Innenstadt von Karlsruhe geräumt. Am Vormittag war eine herrrenlose Rolltasche in dem Gebäude gefunden worden.

Karlsruhe - Wegen eines herrenlosen Rollkoffers im Eingangsbereich ist ein Einkaufszentrum in Karlsruhe am Dienstag geräumt worden. Das Gepäckstück sei gegen 10 Uhr entdeckt worden.

Daraufhin hätten Kunden und Mitarbeiter das Gebäude in der Innenstadt verlassen müssen, sagte ein Polizeisprecher. Es hätten sich zu dem frühen Zeitpunkt noch nicht viele Besucher in dem Haus befunden. Die herrenlose Tasche hat sich nach einer Untersuchung von Experten jedoch als harmlos erwiesen. Wem das Gepäckstück gehört, ist bisher unklar.