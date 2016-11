Herrenberg Unbekannter setzt mehrere Mülltonnen in Brand

Von red 18. November 2016 - 10:46 Uhr

Ein noch unbekannter Täter setzt in Herrenberg gleich in mehreren Straßen Mülltonnen in Brand. Die Fassade einer Gaststätte fängt dadurch Feuer. Der entstandene Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.





Herrenberg - In der Nacht zum Freitag hat ein unbekannter Täter in Herrenberg in verschiedenen Straßen mehrere Mülltonnen angezündet. An einer Gaststätte haben die Flammen auf das Gebäude übergegriffen.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Unbekannte gegen 2.40 Uhr im Carl-Orff-Weg, in der Tübinger Straße und in der Hindenburgstraße in Herrenberg (Kreis Böblingen) mehrere Mülltonnen angezündet. In der Carl-Orff-Straße und der Tübinger Straße sind die Brände glimpflich ausgegangen.

An einer Gaststätte in der Hindenburgstraße griffen die Flammen auf die Fassade des Gebäudes über. Auch der Innenraum der Gaststätte wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr bekam das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle.

Fahndung verlief ohne Erfolg

Zwei Familien wurden für die Dauer der Löscharbeiten aus dem zweiten Stock des Gebäudes evakuiert, konnten aber wieder in ihre Wohnungen zurück, als das Feuer gelöscht war. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Schaden durch die Brände wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.

Die eingeleitete Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07031/13-00 entgegen.