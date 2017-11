Herrenberg Taxifahrer fährt fast ungebremst auf VW auf

Von rmu 10. November 2017 - 12:35 Uhr

Fast ungebremst ist ein Taxifahrer am Freitagmorgen in ein vor ihm haltendes Auto gekracht. Zwei Menschen wurden verletzt.





5 Bilder ansehen

Böblingen - Ein 23-jähriger Taxifahrer ist am Freitagmorgen in Herrenberg-Gültstein (Kreis Böblingen) nahezu ungebremst auf ein vor ihm haltendes Auto aufgefahren.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 58-Jähriger um 9 Uhr in einem Audi in der Einsteinstraße nach links abbiegen wollen, hatte wegen Gegenverkehrs allerdings halten müssen. Ein 63-jähriger VW-Fahrer hielt hinter ihm an. Der nachfolgende Taxifahrer reagierte aber offenbar zu spät und krachte in das Heck des VW, der dadurch auch auf den Audi geschoben wurde.

Der Taxifahrer und der Fahrer des VW kamen ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt 30.000 Euro.