Herrenberg Autofahrer kracht in Schaufenster

Von red 10. November 2016 - 17:44 Uhr

In diese Schaufensterscheibe prallte ein 77-jähriger Autofahrer am Dienstag bei einem Einparkversuch.Foto: SDMG

Eigentlich wollte er nur sein Auto parken. Stattdessen landet ein 77-Jähriger in Herrenberg mit seinem Wagen in einer Schaufensterscheibe.

Herrenberg - Vermutlich wegen eines Fahrfehlers ist ein 77-Jähriger am Donnerstagmorgen in Herrenberg (Kreis Böblingen) in das Schaufenster einer Bank gefahren.

Wie die Polizei meldet, wollte der ältere Mann gegen 7.20 Uhr in der Bahnhofstraße in eine Parklücke an der Straße einparken, als er plötzlich Gas gab, mit dem Wagen nach vorne schoss und in das Schaufenster einer Bank krachte.

Anschließend setzte der 77-Jährige zurück und prallte noch gegen einen geparkten Opel sowie einen Parkscheinautomaten. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 26.000 Euro.

Erst am Dienstagabend krachte ein Autofahrer in Filderstadt ebenfalls in eine Schaufensterscheibe.