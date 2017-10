Herbststurm „Herwart“ Airbus 380 landet außerplanmäßig in Stuttgart

Von red/dpa/lsw 29. Oktober 2017 - 10:42 Uhr

In Stuttgart musste ein Airbus A380 der Lufthansa außerplanmäßig landen. Grund hierfür waren starke Windböen in Frankfurt – zudem wurde der Treibstoff knapp. Wir haben die Bilder.





6 Bilder ansehen

Stuttgart/Frankfurt - Wegen starker Windböen in Frankfurt musste am Sonntag ein Airbus A380 der Lufthansa außerplanmäßig in Stuttgart landen. Nachdem die aus Houston (USA) kommende Maschine einige Zeit über dem Flughafen Frankfurt gekreist war, entschied sich der Kapitän zur Sicherheitslandung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, auch weil Treibstoff knapp wurde. Der SWR hatte zunächst darüber berichtet. Ein Sprecher des Flughafens Stuttgart sagte, das Flugzeug sei sicher gelandet. Ein Sprecher der Lufthansa bestätigte das ebenfalls.

Mehr zum Thema

Während Herbststurm „Herwart“ in der Nacht in Norddeutschland große Schäden verursacht hat, blieb es im Südwesten zunächst noch vergleichsweise ruhig. Seine volle Kraft wird der Sturm nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Laufe des Vormittags entfalten.