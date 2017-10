Impressionen aus Stuttgart So schön ist der Herbst am Bärensee

Von len 09. Oktober 2017 - 10:59 Uhr

Die Gegend rund um den Bärensee, Neuer See und Pfaffensee in Stuttgart ist im Herbst besonders idyllisch. Wir haben die Bilder.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Parkseen Stuttgart zählen zu den beliebtesten Plätzen der Stuttgarter. Auch im Herbst lohnt sich ein Ausflug zu Bärensee, Neuer See und Pfaffensee. Obwohl zahlreiche Jogger und Fahrradfahrer die Wege um die Seen für ihr tägliches Training nutzen, wirken die Parkseen ruhig und unberührt. Die angrenzenden Wälder spiegeln sich in den stillen Gewässern, Paare bestaunen den Sonnenuntergang und die laubbedeckten Waldwege läuten den bevorstehenden Herbst von seiner schönsten Seite ein.

Mehr zum Thema

Warum sich ein Ausflug zu den Parkseen Stuttgart durchaus lohnt, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!