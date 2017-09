Herbstbeginn Lebkuchen, Laubbläser und Leggings

Von dpa/red 21. September 2017 - 12:24 Uhr

Der letzte Tag des Sommers in Stuttgart startet sonnig. Am Freitag beginnt der Herbst – die goldene Jahreszeit mit bunten Blättern und gelben Stoppelfeldern. Diese zehn Beobachtungen aus Alltag und Natur lassen schon jetzt keinen Zweifel am Herbstanfang.





Berlin - Das letzte Eis des Sommers ist geschleckt, die Sandalen sind wieder im Schuhschrank verstaut: Der Herbst steht vor der Tür. In Stuttgart startet der letzte Tag des Sommers mit einem grandiosen Sonnenaufgang. Wie schön dieser war, sehen Sie hier im Video. Am Freitag beginnt laut Kalender der Herbst und damit auch die Saison der Laubbläser, Lebkuchen und Leggings.

Mit den schönen bunten Blättern auf den Wegen kommt im Herbst gleichzeitig auch die unangenehme und laute Begleiterscheinung – der Laubbläser. Eine weiteres Anzeichen für den Herbst sind im September die ersten Lebkuchen- und Spekulatiuspackungen in den Regalen der Supermärkte.

