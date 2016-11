Herbst in Stuttgart und Region Ein Hauch von Indian Summer

Von kaf 02. November 2016 - 07:50 Uhr

Nass, kalt, düster: So präsentiert sich der Herbst gerne in Stuttgart und Region. Dass er aber auch ganz anders kann, zeigt er in den vergangenen Tagen. Sobald sich der Nebel vom Morgen lichtet, strahlt die Sonne in einem ganz besonderen Licht.





Stuttgart - Während des Indian Summers auf dem nordamerikanischen Kontinent ist es besonders warm und trocken für die Jahreszeit. Dann zeigen sich die Baumkronen in den schönsten Farben und die Sonne strahlt vom Himmel. In unseren Gefilden ist dieses Phänomen auch als Altweibersommer bekannt, der sich allerdings eher im September als gleichmäßige Witterung zeigt.

Und doch: Die vergangenen Oktober-Tage lassen ein wenig das Gefühl eines Indian Summers aufkommen. Warme Temperaturen, eine strahlende Sonne und ein Abendrot, das zu romantischen Abendstunden in der Natur verführt – zum Beispiel auf dem Felsen Breitenstein und bei der Burg Teck (bei Kirchheim unter Teck) oder auch einfach in der Stuttgarter Innenstadt.

Sehen Sie in unserer Bildergalerie weitere Fotos, die zeigen, wie schön der Herbst in Stuttgart und Region sein kann.