Herbst in Stuttgart Beste Aussicht vom Neckartal an den Feiertagen

Von red 01. November 2017 - 17:28 Uhr

Der Herbst zeigte sich an den Feiertagen in der Gegend rund um den Max-Eyth-See in Stuttgart von seiner schönsten Seite.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Sonne satt und herbstliche Farben hat man an den beiden Feiertagen im Neckartal in Stuttgart genießen können. Zahlreiche Spaziergänger und Jogger besuchten die Gegend zwischen Münster, Hofen und Max-Eyth-See und erfreuten sich an den schillernden Farben der Jahreszeit. Die Weinberge waren alle in ein sattes Gelb getaucht, die Bäume am Max-Eyth-See strahlten teilweise noch Grün und zwischendrin sah man in herbstliches Orange oder Rot gefärbte Blätter an Büschen und Sträuchern.

Wie schön sich der Herbst an den Feiertagen im Neckartal in Stuttgart präsentiert hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!