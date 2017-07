Hemsbach im Rhein-Neckar-Kreis Mann stirbt bei Badeunfall in Freibad

Von red/dpa 20. Juli 2017 - 08:36 Uhr

Einen tragischen Unfall meldet die Polizei aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Foto: dpa

In Hemsbach im Rhein-Neckar-Kreis ist ein Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Freunde hatten ihn im Freibad plötzlich vermisst.

Hemsbach - Ein Mann ist bei einem Badeunfall in Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 48-Jährige am Mittwochabend mit Freunden in einem Freibad schwimmen.

Mehr zum Thema

Als seine Freunde ihn vermissten, schlug die Bademeisterin Alarm. Ein Rettungsschwimmer zog den Mann kurz darauf leblos aus dem Wasser. Der 48-Jährige kam ins Krankenhaus, wo er wenig später starb.