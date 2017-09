Hemmingen Sieben Enthüllungen im emanzipierten Wohngebiet

Von Franziska Kleiner 24. September 2017 - 06:15 Uhr

Die Gruppe Distelart schlüpfte in die Rollen der historischen Personen. Foto: factum/Weise

Sie waren Politikerin, Erzieherin und auch Medizinerin. Auf Straßenschildern sind sie verewigt. Am Sonntag sind die Legentafeln enthüllt worden.

Hemmingen - Der Kreis der Interessierten an diesem besonderen Sonntagsspaziergang ist groß gewesen. Zahlreiche Hemminger waren gekommen, um im Wohngebiet südlich der Hemminger Falkenstraße mehr zu erfahren über die Frauen, nach denen in dem Gebiet etliche Straßen benannt sind.

Unter dem Straßenschild hängt die Legende

Maria Montessori, Luise Rist, Else Kienle, Gertrud Bäumer, Vera Vollmer, Helene Planck und Helene Lange einte eines: Sie kämpften für ihre Sache in einer von Männern dominierten Welt. Kämpferisch, aber nicht verbissen, setzten sie sich zeitlebens dafür ein, in ihren Interessensgebieten – ob in der Medizin, Bildung oder der politischen Mitwirkung dieselben Rechte wie die Männer zugesprochen zu bekommen.

Die Frauen der Gruppe Distelart hatten vor rund 20 Jahren die Idee gehabt, die Straßen nach Frauen zu benennen – und sie nach einigem Kampf auch durchgesetzt. Am Sonntag nun wurden die Zusatztafeln enthüllt. Sie geben in wenigen Worten und Zahlen Hinweise auf die Namensgeberin einer jeden Straße. So heißt es etwa zu Maria Montessori: „1870 bis 1952. Dr. med. italienische Ärztin und Reformpädagogin“.

Szenische Darstellung und Musik aus der Zeit

In der szenischen Darstellung vor der jeweiligen Enthüllung erklang Musik aus dieser Zeit und Dorothea Nafz beispielsweise erzählte in Ich-Form aus dem Leben der Montessori. So erfuhren die Teilnehmer des Rundgangs nicht nur, dass Maria Montessori, die Reformpädagogin, die Kinder dazu anhielt, eine Persönlichkeit zu werden, und ihnen dabei helfen wollte, dies zu erreichen. Die Gruppe lernte auch, dass Montessori zeitlebens lange Röcke trug: „Woran sollten sich die Kinder sonst halten?“ Als größten, eigenen Schicksalsschlag empfand sie es, schwanger zu werden – sie gab ihren Sohn in Obhut und bekannte sich erst spät zu ihrem Kind.