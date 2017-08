Turku in Finnland Mann sticht mehrere Menschen nieder

Von red/reuters 18. August 2017 - 16:04 Uhr

Mehrere Menschen sind in Helsinki niedergestochen worden. Foto: shutterstock

In der finnischen Stadt Turku sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen niedergestochen worden. Eine Person sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag via Twitter weiter mit.

Helsinki - In der finnischen Stadt Turku hat ein Angreifer am Freitag mehrere Menschen niedergestochen. Die Polizei schoss dem Tatverdächtigen in die Beine und nahm ihn fest, wie sie im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

An die Bevölkerung erging der Aufruf, sich nicht ins Zentrum von Turku zu Begeben. Turku liegt im Südwesten des skandinavischen Landes.