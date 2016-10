Heiningen im Kreis Göppingen Betrunkener Fußgänger von Mercedes erfasst

Von red 16. Oktober 2016 - 14:32 Uhr

In Heiningen im Kreis Göppingen ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei konnte ein Mercedes-Fahrer einem betrunkenen Fußgänger nicht mehr ausweichen.





Heiningen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Heiningen im Kreis Göppingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, konnte ein Mercedes-Fahrer einem betrunkenen Fußgänger nicht mehr ausweichen und verletzte diesen schwer.

Der Unfall ereignete sich gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 1419. Ein 34-jähriger PKW-Lenker fuhr von Heiningen in Richtung Betzgenried. Die Sicht war durch Nebel eingeschränkt. Am rechten Fahrbahnrand lief ein 23-jähriger Fußgänger. Als er den PKW bemerkte, drehte er sich um und machte einen Schritt auf die Straße. Trotz Ausweichmanöver des PKW wurde der Fußgänger erfasst und erlitt schwerste Verletzungen. Der Fußgänger stand unter Alkoholeinwirkung.