Heimspiel gegen Borussia Dortmund VfB-Profis laufen im neuen Sondertrikot auf

Von kap 17. November 2017 - 11:41 Uhr

Ganz in Schwarz mit Camouflage-Optik werden die VfB-Profis am Freitagabend gegen Borussia Dortmund antreten. Das Sondertrikot wurde mit dem Künstlerkollektiv der 0711 GmbH entworfen.





Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart am Freitagabend in der heimischen Mercedes-Benz-Arena gegen Borussia Dortmund aufläuft, werden die Fans das Team nicht in den gewohnten Heimtrikots spielen sehen.

Denn die Schwaben werden in den Sondertrikots ganz in Schwarz mit Camouflage-Optik auflaufen, die gemeinsam mit dem Künstlerkollektiv der 0711 GmbH entworfen wurden.

Das Trikot ist Teil einer so genannten „Kapsel“-Kollektion, zu der auch Hoodies und Schals gehören. Das Kernstück des Designs sind ein Herz und eine Brezel, die in trauter Zweisamkeit verwoben sind.

Wieder mit an Bord ist neben Holger Badstuber auch Kapitän Christian Genter, der seine schweren Gesichtsverletzungen von Mitte September auskuriert hat.

Nun fehlen zur Premiere der VfB-Sondertrikots nur noch drei Punkte für die Schwaben ...

