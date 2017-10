Heiligenberg im Bodenseekreis Polizeihubschrauber entdeckt vermissten Siebenjährigen

Von red/dpa 08. Oktober 2017 - 16:52 Uhr

Mit einem Polizeihubschrauber hatte die Polizei nach dem vermissten Kind gesucht. Foto: SDMG

Ein vermisster Siebenjähriger ist durchgefroren, aber ansonsten wohlbehalten von der Polizei aufgefunden worden. Das geistig behinderte Kind hatte am Samstagabend seine Einrichtung verlassen.

Heiligenberg - Ein vermisster siebenjähriger Junge ist in einer groß angelegten Suchaktion in Heiligenberg (Bodenseekreis) von einem Polizeihubschrauber mit Hilfe einer Wärmebildkamera aufgefunden worden. Der Bub habe zusammengekauert im hohen Gras gelegten und sei bereits völlig durchgefroren gewesen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Das Kind, das eine geistige Behinderung hat, hatte am Samstag gegen 19 Uhr in einem unbemerkten Moment das Gelände seiner Einrichtung verlassen. Seine Betreuer informierten die Polizei. Mehrere Streifenwagen nahmen daraufhin die Suche auf. Als es dunkel wurde, wurde zur Unterstützung der in Stuttgart stationierte Hubschrauber alarmiert. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde der Junge am späten Abend seinen Betreuern übergeben.