Heiligabend Lidl-Läden bleiben geschlossen

Von red/dpa 07. November 2017 - 09:51 Uhr

Lidl setzt bei der viel diskutierten Ladenöffnung an Heiligabend ein Zeichen: Alle Filialen des Discounters bleiben am 24. Dezember, der in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, geschlossen.





6 Bilder ansehen

Neckarsulm - Heiligabend können die Lidl-Mitarbeiter zu Hause verbringen: Lidl Deutschland lässt seine Filialen am Sonntag, 24. Dezember, zu. Obwohl Sonderregelungen eine Öffnung ermöglichen würden, hat sich das Unternehmen dagegen entschieden. „Unsere Mitarbeiter leisten tagtäglich hervorragende Arbeit. An Heiligabend sollen sie eine entspannte Zeit im Kreise ihrer Liebsten verbringen dürfen“, sagt Marin Dokozic, Geschäftsleitungsvorsitzender Lidl Deutschland.

Mehr zum Thema

In der Vorweihnachtszeit sind die rund 3.200 Filialen von Lidl in Deutschland wie gewohnt von Montag bis Samstag geöffnet.

Pro und Kontra: Ladenöffnung an Weihnachten

Mehrheit der Deutschen gegen Ladenöffnung

Die Deutschen befürworten eine Ladenöffnung am 24. Dezember, der in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, offenbar ohnehin nicht. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, die von der Tageszeitung „Die Welt“ in Auftrag gegeben wurde, sind 87 Prozent der Deutschen der Meinung, dass die Geschäfte in diesem Jahr an Heiligabend nicht geöffnet haben sollten.

Was Stuttgarter von einer Ladenöffnung an Heiligabend halten, lesen Sie in unserer Bildergalerie.