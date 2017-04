Heilbronner Straße in Stuttgart Nachts Bauarbeiten für Stuttgart 21

Von dud 18. April 2017 - 15:14 Uhr

Bauarbeiten der Bahn in der Stuttgarter Innenstadt für S 21Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Es muss möglichst schnell gehen bei Stuttgart 21: Deshalb wird in dieser Woche nachts auf dem Baufeld an der Heilbronner Straße gearbeitet.

Stuttgart - Die DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH hat am Nordkopf des künftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs mit den Arbeiten am nächsten Bauabschnittbegonnen. Dazu werden nach Vorarbeiten in der vergangenen Woche nun vom Dienstag, 18. April, bis Freitag, 21. April, im sogenannten Mittelbaufeld – das ist der Bereich zwischen den stadtein- und stadtauswärtigen Richtungsfahrbahnen der Heilbronner Straße – mit Bohrpfählen und Trägern der Verbau hergestellt, um danach die Baugrube ausheben zu können. An den Osterfeiertagen waren die Arbeiten laut Bahn unterbrochen.

Arbeiten nur nachts

In Abstimmung mit der Stadt finden die Arbeiten in der Woche nach Ostern nur am Abend und in der Nacht jeweils zwischen 21 und 5 Uhr statt. Nachts fällt auf der Heilbronner Straße stadteinwärts eine von zwei Spuren weg, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand der Bohrarbeiten zum Autoverkehr zu haben. Die Bahn sei bestrebt, „bei Nacht die Lärmemissionen möglichst gering zu halten“, erklärt ein Sprecher der S-21-Projektgesellschaft. Deshalb werde ein Drehbohrgerät mit aufgesetztem Schalldämpfer eingesetzt und das akustische Warnsignal ausgeschaltet.